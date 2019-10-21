Свинарчук Порошенко вышел из СИЗО под залог с электронным браслетом

21.10.2019, Киев, Семен Дорошенко

Арестованный на днях на два месяца бывший заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны и бизнес-партнер Петра Порошенко по корпорации “Богдан” Олег Свинарчук-Гладковский вышел из СИЗО под залог в более 10 млн грн., который внесли его близкие, передает корреспондент ПолитНавигатора.

“Я буду защищать свою честь и достоинство”, – сказал обвиняемый в коррупции чиновник.

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19 октября суд избрал меру пресечения Свинарчуку-Гладковскому в виде содержания под стражей на два месяца с альтернативой залога в более 10 млн грн.

17 октября НАБУ сообщило о задержании бывшего первого заместителя секретаря СНБО Олега Свинарчука-Гладковского по подозрению в злоупотреблении служебным положением.

18 октября детективами НАБУ сообщено ему о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 364 (злоупотребление служебным положением) и ст. 366-1 (декларирование недостоверной информации) Уголовного кодекса Украины. Прокуроры ходатайствовали об избрании Гладковскому меры пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в 100 млн грн.

В суде считают, назначенная сумма залога Гладковскому соответствует нанесенному ущербу. Генпрокурор Руслан Рябошапка уверен, что возможность залога для Гладковского не позволит ему сбежать.

Сегодня же на Свинарчука-Гладковского одели электронный браслет, о чем журналистам сообщил его адвокат Руслан Волынец.

“Браслет надели, он есть. Выполняем решение суда”, – сказал адвокат.