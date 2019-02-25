Зеленский оказался пугливым: А ведь Порошенко еще не кошмарит всерьёз

25.02.2019, Киев, Владимир Гладков

Украинскому комику и кандидату в президенты Украины Владимиру Зеленскому отправляла СМС-сообщения с угрозами 26-летняя девушка.

Об этом на официальной странице в Facebook сообщает МВД Украины, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Кандидату в президенты В. Зеленскому угрожала 26-летняя жительница Львовской области. Женщина отправляла угрозы с телефона своего отца.

Полиция изъяла телефон, с которого поступали сообщения, и открыла уголовное производство. По словам подозреваемой, она делала это, потому что поддерживает другого кандидата», – говорится в сообщении.

«Зеленский заявил в полицию, что ему приходят смс с угрозами жизни. Оказалось, их слала 26-летняя львовянка с папиного телефона. Это вам даже не расстрел штабной машины Гриценко. С такой нежностью и пугливостью комику нечего делать в серпентарии, замутившем майдан, – сожрут вместе с шутовским колпаком и резиновым носом», – язвительно комментирует экс-кандидат в мэры Одессы Вячеслав Азаров.

Как сообщал «ПолитНавигатор», ранее тележурналист Максим Равреба прогнозировал, что ни Владимиру Зеленскому, ни Святославу Вакарчуку будет невозможно устоять перед административным и силовым ресурсом, которым обладает Порошенко.

«Штаб Порошенко прорабатывает самые разные варианты, как их нейтрализовать. Думаю, в ход пойдет то, против чего не устоит ни один шоумен: подкуп. Если не поймут, – против них развернут всю мощь силового блока. Шоуменам такие проблемы не нужны: они им не по зубам. Зеленский и, тем более, Вакарчук – не бойцы», – говорил Равреба.