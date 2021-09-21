Зеленский отмерил Разумкову последние дни в кресле спикера Рады

21.09.2021 23:23 (Мск), Киев, Максим Карпенко

Новости Украины

Спикер Верховной рады Дмитрий Разумков, который вступил в конфликт со своей партией «Слуга народа», будет снят с должности.

Об этом в эфире 4 телеканала заявил бывший депутат парламента, член «Слуги народа» и наблюдательного совета «Укрзализницы» Сергей Лещенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По мнению Лещенко, из фракции могут быть также исключены те депутаты, которые ориентируются на Разумкова и будут голосовать против закона о бюджете на следующий год.

«Консолидация в «Слуге народа» произошла, у них есть монобольшинство, потому закон о бюджете будет принят. Сейчас произошло то, что, в конце концов, должно было с самого начала, очевидно, – единственным лидером в «Слуге народа» является Зеленский, и другие люди, которые пытаются создать параллельные проекты, потеряют свои должности – это для меня очевидно. Если мы вспоминаем про спикера Разумкова. Соответственно, все политики, которые видят себя дальше, они ориентируются на Зеленского в «Слуге народа». Соответственно, неголосование за бюджет является переходом всех «красных линий» для этих людей», – заявил Лещенко.

Напомним, ранее Разумков выступил против своего начальства, и, вопреки президенту Украины Владимиру Зеленскому и его команде, отправил текст закона «о деолигархизации» на рассмотрение Венецианской комиссии.

На последнем эфире ток-шоу «Свобода слова Савика Шустера» Разумкова публично отчитал глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия.