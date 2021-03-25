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25.03.2021, Киев, Вадим Москаленко
 
Дзен, Политика, СБУ, Украина
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Зеленский поблагодарил СБУ за репрессии и работу в Крыму и Донбассе

Новости Украины

Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил сотрудников СБУ за работу в Крыму и Донбассе, а также за массовые задержания «террористов».

Соответствующую видеозапись опубликовали в пресс-службе президента Украины, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Хочу выразить слова благодарности за вашу сложную ежедневную работу. Именно ваша спецслужба покрывает самое широкое поле действий, реагируя на угрозы по всей территории Украины – и в мирных городах, и на передовой, и на оккупированных территориях. Задержания террористов, противодействие информационным угрозам и иностранным агентам, ликвидация мощных преступных группировок и налоговых схем на миллиарды гривен», – сказал Зеленский.

Напомним, накануне в Киеве в одном из общежитий для правоохранителей неадекватный сотрудник СБУ напал с молотком на двух незнакомых мужчин. В результате один из пострадавших скончался в больнице от полученных травм головы. Как выяснилось впоследствии, этот сотрудник спецслужбы уже неоднократно калечил людей, однако всё время оставался безнаказанным.

Кроме того, ранее уполномоченный по правам человека ДНР Дарья Морозова заявила, что большинство удерживаемых лиц, переданных Киевом в ходе обмена с ДНР, являются людьми, задержанными по политическим мотивам, причём, инкриминируемые им статьи никак не вяжутся с жёсткими методами, применяемыми украинскими спецслужбами в отношении «обменного фонда».

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