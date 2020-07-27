Николаев: Когда-то здесь строили авианосцы, а теперь устраивает облавы СБУ

05.03.2021, Николаев, Юрий Коваленко

Новости Украины

В Николаевской области сотрудники СБУ задержали группу местных жителей, обвинив их в попытке нелегально переправить в российский Крым корабельное технологическое оборудование, поставки которого в РФ были запрещены украинскими властями после событий 2014 года.

Об этом сообщили в пресс-службе СБУ, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Сотрудники СБУ получили информацию о том, что двое жителей Николаева пытаются организовать канал незаконного перемещения корабельного технологического оборудования в РФ. К противоправной деятельности они привлекли нескольких сообщников в качестве курьеров для нелегального перемещения продукции.

Во время осмотра транспортного средства злоумышленников на контрольном пункте «Каланчак» правоохранители обнаружили товары двойного назначения, которые дельцы скрыли среди личных вещей», – говорится в сообщении.

В ведомстве подчеркнули, что в ходе обысков по месту жительства задержанных в Николаевской и Херсонской областях также обнаружены корабельные агрегаты разного назначения.

«Проверяется информация о возможном похищении обнаруженного оборудования с объектов судостроительной отрасли Николаевской области», – добавили в СБУ.

Произошедшее прокомментировал экс-депутат Верховной рады Алексей Журавко. Он напомнил, что когда-то на верфях Николаева строились корабли океанского класса для флота Российской империи, а затем СССР.

Однако после распада Советского Союза предприятия быстро были обанкрочены и разворованы, а окончательное их уничтожение наступило вследствие разрыва кооперационных связей с РФ по приказу главарей государственного переворота 2014 года.

«Всё разворовано, убита судостроительная отрасль, а ведь в Николаеве когда-то спускали на воду авианосцы. Теперь пропаганда с гордостью трубит, как для нужд ВМС Украины берут американский секонд-хенд, причем, за очень большие деньги. А анонсированный еще при Викторе Ющенко собственный корвет так построить и не смогли. А дальше будут разворовывать и этот секонд-хенд. Но, как всегда, во всём будет виновата Россия», – сказал Журавко корреспонденту «ПолитНавигатора».