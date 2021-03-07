Омбудсмен ДНР рассказала о пытках, обмане, произволе СБУ

07.03.2021, Донецк, Сергей Вредников

Новости Украины

Большинство удерживаемых лиц, переданных Киевом в ходе обмена с ДНР, являются людьми, задержанными по политическим мотивам, причём, инкриминируемые им статьи никак не вяжутся с жёсткими методами, применяемыми украинскими спецслужбами в отношении «обменного фонда».

Об этом в эфире телеканала «Первый Республиканский» заявила уполномоченный по правам человека ДНР Дарья Морозова, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«2014 год, договариваемся об обмене, есть определённый список фамилий, тогда ещё обмены происходили в районе Ясиноватой. Приехали, выходит бабушка. Иванова? Иванова. Мария Михайловна? Мария Михайловна. Она с авоськой, там бутылочка горячей лежит, и такая: «Ну, всё, вы меня посчитали?». Говорю – да. «Ну, всё, я поехала, кто меня обратно довезёт?». В смысле – «обратно»?

Она шла к куме на день рождения, к ней подъехали сотрудники СБУ, потому что они не могли найти того человека, под такой же фамилией, которого запрашивала я, они посмотрели по базе, где есть однофамилец, и привезли её на обмен», – рассказала Морозова.

«Из всех ребят, женщин, которых я поменяла, могу сказать, что к военным действиям, либо к такому весомому характеру, имели отношение только процентов двадцать. Все остальные – это были политически настроенные граждане, которые были не согласны с тем вооруженным переворотом, который произошёл в Киеве. Либо помогали Донбассу в гуманитарной помощи, либо отстаивали в социальных сетях, либо что-то ещё», – добавила омбудсмен.

«По сути, это и статьи не те, которые им инкриминировали, и действия с их стороны, как их били, как их пытали – тоже. Это был очень большой перебор. Но, тем не менее, мы эту проблему имеем», – подчеркнула Дарья Морозова.