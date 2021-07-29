29.07.2021, Киев, Вадим Москаленко
 
Вооруженные силы, Дзен, Кризис, Общество, Политика, Произвол, Россия, СБУ, Скандал, Украина, Экономика коллапса
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Зеленский спешно готовит почву в силовых структурах для подавления массовых протестов

Новости УкраиныПрезидент Украины Владимир Зеленский меняет в силовых структурах самостоятельных руководителей, на бездумных исполнителей. Об...

Президент Украины Владимир Зеленский меняет в силовых структурах самостоятельных руководителей, на бездумных исполнителей.

Об этом в эфире интернет-канала «Politeka Online» заявил директор Института трансформации общества Олег Соскин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В проходящих отставках мы видим, что, прежде всего, чистят силовой блок. Обычно на такие вещи президенты идут в разных странах в том случае, если готовятся определённые решительные действия в сфере обороны и обеспечение правопорядка.

Иными словами, функциональной способности карательно-полицейских сил для подавления масс трудящихся, которые могут быть недовольны решениями», – сказал он.

Также эксперт отметил, что Зеленский меняет людей со своим мнением и влиянием на «серых мышей», которыми можно управлять.



«Массовая зачистка сотрудников СБУ – беспрецедентные шаги, а меняют на людей, которых мы не знаем, и они не представляют никакой колоритности. Тот же Аваков, Хомчак и Мамедов – люди профессионалы… да, они и другими вещами занимались, но кто на Украине ими не занимается?

Но, они имели свою позицию и точку зрения, это были не объекты управления, а субъекты. А сейчас Зеленский практически меняет их на серых мышей», – заключил Соскин.

Напомним, ранее в Киеве заявили, что инициатором отставки главы МВД Украины Арсена Авакова, занимавшего эту должность с момента госпереворота 2014 года, стал глава офиса президента Андрей Ермак.

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