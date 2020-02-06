Зеленский старается, чтобы превратиться в Порошенко

06.02.2020, Киев, Ольга Козаченко

Рейтинг действующего президента Украины Владимира Зеленского продолжит свое падение.

К такому выводу пришли украинские политические эксперты, опрошенные «Московским комсомольцем».

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Так, глава фонда «Украинская политика» Константин Бондаренко отмечает, что доверие к президенту уменьшается, но оно все еще достаточно высокое.

«Ему доверяют около половины населения страны. Ни один другой украинский политик не может об этом даже мечтать. Причем это заслуга не столько Зеленского, сколько его оппонентов. На их фоне он выглядит вполне привлекательно для среднестатистического обывателя. В частности, любой аргумент против Зеленского оборачивается ответом «Порошенко был еще хуже». Скорее всего, в ближайшие несколько месяцев рейтинг Зеленского еще упадет, но ему еще предстоит очень хорошо постараться, чтобы упасть в глазах украинцев до уровня Порошенко», – считает эксперт.

В свою очередь киевский политолог Алексей Якубин полагает, что на рейтинге Зеленского не лучшим образом сказался в том числе скандал с прослушкой премьер-министра Гончарука.

«В ноябре в Зеленского уже верили около 52%, а затем при помощи нескольких шагов во внешней и внутренней политике он оперативно поднялся на 10 пунктов. Сейчас может быть тоже самое. Можно демилитаризовать еще один участок на линии фронта или обменяться пленными, а потом посадить какого-нибудь коррупционера, и дела снова наладятся. Одна из основных проблем Зеленского в том, что он слишком медленный. Общество ожидает от него быстрых изменений, а этого не происходит», – сказал Якубин.

Как сообщал «ПолитНавигатор», социологические исследования января и начала февраля показали падение доверия к Зеленскому и существенной потере популярности партии «Слуга народа».

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