На Украине около 2,5 миллионов граждан готовы взяться за оружие против правительства

05.11.2021 19:32 (Мск), Киев, Вадим Москаленко

Новости Украины

В октябре 2021 года протестные настроения на Украине выросли на 5 процентов, кроме того, 6 процентов людей готовы взять в руки оружие.

Об этом в ходе пресс-конференции в Киеве заявил Вадим Денисенко, исполнительный директор Украинского института будущего, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Важный момент, на который нужно обратить внимание – что впервые на протяжении текущего года на 5 процентов увеличились протестные настроения на Украине. Иными словами, до недавнего времени протестные настроения не просто не увеличивались, а даже падали. В октябре увеличилось на 5 процентов число тех, кто готов к проведению протестов», – сказал он.

В свою очередь, доктор социологических наук Александр Шульга отметил, что 6 процентов украинцев готовы бороться с властью с оружием в руках.

«Далее на вопрос: «Что вы будете делать, если ваши права нарушаются, на какие акции и формы протеста вы готовы». Традиционно у нас сложилось, что чаще всего люди говорят о сборе подписей, про санкционированные митинги. Кроме того, более решительные действия, как перекрытие дорог 14 процентов, пикетирование 9 процентов, бойкот власти 8 процентов. Также интересно, что у нас пункт «бунт с оружием в руках» набирает 5-6 процентов. Люди говорят, что готовы отстаивать свои права с оружием в руках. Помня про Майдан, я бы относился к этим цифрам серьёзно», – заключил Шульга.

Напомним, ранее в Киеве националисты запрещенной в РФ партии ВО «Свобода» вышли с пикетом к Офису президента Украины с протестом против переселения беженцев из Афганистана.