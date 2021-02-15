Зеленский вляпался в очередной скандал с реабилитацией нацистов

15.02.2021, Москва, Владимир Гладков

Новости Украины

Во время недавней поездки в зону боевых действий на Донбассе, которую совершал Владимир Зеленский в компании с послами G7, украинский президент умудрился попасть под прицелы телекамер на фоне портрета гитлеровского коллаборациониста, который с недавних пор героизируется на Украине как очередной «борец на независимость».

Об этом в эфире телеканала «Россия 1» заявил историк и политолог Владимир Корнилов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Зеленский в пятницу выступает на позициях возле линии фронта на фоне красного уголка воинской части. Я специально на фото обвёл – генерал Омелянович-Павленко. Один из вдохновителей дивизии СС «Галичина», человек, который благословил, есть много фотографий, где он среди этой нацистской эсэсовской дивизии, благословляет со словами «Heil Hitler!». И теперь Зеленский спокойно стоит на фоне этой фотографии. Подчёркиваю, фотография там висит не случайно – фотография в красном уголке воинской части ВСУ, которые воюют против нас, дончан», – заявил Корнилов.

«Мы не с нацистами там воюем, это случайное совпадение, да? Как и случайное совпадение, что Окружной административный суд Киева запрещает праздновать юбилей именно этого Омеляновича-Павленко, за несколько дней, как Зеленский красуется на фоне этого. Тот же окружной суд заявляет о незаконности решения о переименовании Московского проспекта в проспект Степана Бандеры», – напомнил политолог.

Он добавил, что по документам очевидно, что Киевский горсовет не имел никакого права на такое решение, потому что по закону положена общественная дискуссия. Материалов об этом Окружному суду не предоставили, потому что никакого опроса граждан не было, не секрет, что большинство киевлян против, а, значит, отказ был объективен.

«Что делает Зеленский буквально на следующий день? Случайно опять-таки совпадение? Он вносит законопроект, по сути дела, об отмене Окружного киевского суда», – отметил Корнилов.

Отметим, что требование ликвидировать Окружной административный суд Киева прозвучало от националистов, разъярённых решением о незаконности переименований киевских улиц. Так, в прошлый четверг бандеровцы принесли на акцию протеста «доску почета» с фотографиями неугодных судей.