26.10.2021 13:59 (Мск), Москва, Владимир Гладков

Новости Украины

В Киеве хотят снова построить президентскую республику, за которую в своё время заочно судили экс-президента Украины Виктора Януковича.

Об этом в эфире телеканала «Россия 1» заявил историк и политолог Владимир Корнилов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Выходит секретарь СНБО Украины Данилов и говорит: «На Украине нужна чисто президентская республика, потому что нужна ответственность». А сейчас кто-то отвечает за что-то? Сейчас где ответственность того же Зеленского, например, за референдум , который он сам организовал? Я хочу сказать, что на Украине всегда происходит так: вводится президентская республика, свергают плохого президента, тут же отменяют президентскую и вводят парламентскую, следом приходит новый президент и сразу вводит президентскую республику, всё это происходит постоянно», – сказал эксперт.

Кроме того, политолог отметил, что Зеленский сейчас осуществляет то же самое, за что на Украине судят Януковича – узурпацию власти.

«То, что сейчас заявил Данилов – то, за что они судили Януковича, за узурпацию власти и возврат редакции Конституции с чисто президентской формой республики. Теперь Зеленский говорит о том, что делает то же самое, вот и вся ответственность», – заключил Корнилов.

Напомним, ранее в Москве заявили, что судя по тому, какие в Офисе президента Украины обсуждаются кандидатуры на те или иные должности, можно сказать одно: у Владимира Зеленского очень серьёзные проблемы с кадрами.

Кроме того, в Киеве отметили, что на Украине происходит завершение узурпации власти , и те, кто ее узурпировал, уничтожат государство. В результате Украина в ее нынешних границах исчезнет.