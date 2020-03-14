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14.03.2020, Киев, Ольга Козаченко
 
Крым, Политика, Россия, Украина
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Зеленскому угрожают меджлисовским «стоянием насмерть»




Если украинская власть решится возобновить поставки воды в Крым, то в стране разгорится гражданский конфликт.

Об этом в журнале «Український тиждень» пишет доцент Национального университета «Киево-Могилянская академия» Игорь Лосев, в прошлом представитель экзотического и крайне малочисленного для Севастополя проукраинского движения.

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По его словам, не исключено, что в минских или нормандских кулуарах президент Зеленский уже согласился возобновить перекрытое в 2014 году Украиной водоснабжение Крыма.

«Если раньше об этом время от времени что-то говорили в тестовом режиме всевозможные гетманцевы, арахамии и подобные им, то теперь об этом открыто с парламентской трибуны заявил новоназначенный премьер-министр Денис Шмыгаль. Буквально он сказал, что воду в Крым Украина будет давать «хоть цистернами, хоть канистрами, хоть банками». Как всегда, капитуляция (поскольку подача воды в Крым является признанием «нормальности» российской оккупации украинского территории) оправдывается «гуманизмом», сакраментальной фразой: «Там наши люди», – пишет Лосев.

Он также напомнил, что меджлисовцы анонсировали в мае поход на Крым.

«Только теперь им придется не прорываться в Крым, а после заявления Шмыгаля (читай Зеленского) встать на административной границе на пути украинской воды в Крым и стоять насмерть, – угрожает автор. – Лидер Меджлиса Рефат Чубаров уже назвал выступление Шмыгаля «капитулянтским ударом в спину». Крымские татары заявили о своей готовности к «крайним мерам». Несомненно, их поддержит немало украинцев. Поражает готовность Зеленского ради одобрения Кремля провоцировать в стране, где он президент, внутренний гражданский конфликт».

Как сообщал «ПолитНавигатор», в 2014 году власть майданщиков, пытаясь успокоить Россию, делала вид, что будет продавать воду Крыму.

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