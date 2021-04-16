Журавко призвал ЛДНР «гнать тряпками» миссию ОБСЕ из Донбасса

16.04.2021, Донецк, Сергей Вредников

Новости Украины

Миссия ОБСЕ в Донбассе, которая должна фиксировать нарушения и обеспечивать перемирие, на деле закрывает глаза на преступления ВСУ и зачастую выполняет функции киевской разведки.

Об этом на своей странице в соцсети сообщил экс-депутат Верховной рады Алексей Журавко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Такое ощущение, как будто там работает не миссия [ОБСЕ], а засланный «казачок» от Украины и от агрессора – США. Представьте себе, какой бюджет выделяется для того, чтобы эти садомазохисты ОБСЕ, ездили по Донбассу и фиксировали преступления, убийства, мародерства, издевательства над мирными гражданами и пытки украинских, производимые украинскими карателями. Это просто какой-то сюрреализм!

Дедушку, кормившего кур, убили снайперы-укробандеровцы. ОБСЕ приехали с большим опозданием, отфиксировали, а опубликовали в своем отчете лишь через неделю. Укрофашистские войска из беспилотника убили мальчика. ОБСЕ приехали тоже с большим опозданием. Но зато дали поглумиться укроСМИ и пендосовским да российским либеральным СМИ над погибшими маленьким ребенком. Мол, это очередной российский фейк.

А на последний случай убийства мужчины 57 летнего, которому осколок украинского 122 мм снаряда разорвал грудь, умершего от тяжелого ранения, ОБСЕ вообще не приехало!» – возмутился Журавко.

Он подчеркнул, что вместо фиксации преступлений сотрудники миссии ОБСЕ ездят по барам и клубам, а иногда вообще работают узаконенной разведкой ВСУ.

«Вот это и есть самое настоящее глумление над нами, над Донбассом, над мирными жителями. А теперь, давайте возьмем факты, о которых много кратно писали в социальных сетях. Как только миссия ОБСЕ приезжает в пункт, в который они обязаны приехать, т. е. чрезвычайное происшествие, тут же обстрелы прекращаются. А только они уезжают, и обстрелы продолжаются вновь.

Я уже не говорю о таких случаях, когда ОБСЕ сдает украинской стороне информацию о том, где находятся защитники ЛДНР. Ну, естественно, «доблестные защитники» начинают обстрел защитников Донбасса. Этих фактов очень много в социальных сетях.

Я привел всего лишь малую часть из тех фактов, как выполняют свою миссию ОБСЕ в урегулировании военного конфликта и донесения страшной правды о зверствах, творимых украинскими карателями», – добавил экс-депутат.

По его мнению, руководство ЛДНР должно выгнать сотрудников ОБСЕ с территории своих государств, предварительно собрав все факты совершенных ими преступлений

«Так вот, я хочу сказать руководству ЛДНР – надо гнать таких «правозащитников», как ОБСЕ из земли Донбасса. Так как они являются провокаторами и соучастниками этой войны. Они не выполняют свою миссию мира, и не выполняют требования международного права о защите людей.

Так что для меня они есть соучастниками того беспредела, который творят украинские ВСУшники, т. е. фашисты. Гоните их ссаными тряпками! Им там не место!

Последнее. Прежде чем их выгнать, нужно собрать все факты преступлений, предъявить им, как претензии о двухручничестве, обнародовать, перевести на все языки и выгнать их с позором!» – резюмировал Журавко.