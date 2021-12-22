Журавский рассказал, как Зеленский пришёл к диктаторству

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Новости Украины

Президент Украины Владимир Зеленский создаёт собственную медиа-империю и уничтожает свободу слова, что делает его диктатором.

Об этом в эфире телеканала «Украина 24» заявил экс-депутат Верховной рады Виталий Журавский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«У Зеленского есть медиа-империя, я точно знаю по истории, что если есть свобода слова, авторитарной власти невозможно состоятся. Если есть свобода слова, значит, есть правовое государство, в таком случае три ветки государственной власти, судебная, исполнительная и законодательная, работают независимо. Если есть свобода слова, то невозможно, чтобы в стране был диктатор. Именно поэтому президент Украины Владимир Зеленский – диктатор. Он выступает против свободы слова, и это моё абсолютное убеждение», – сказал Журавский.

Напомним, ранее в Киеве заявили, что Кабмин Украины предложил ввести административную ответственность за публичное отрицание «агрессии» России и «оккупации» бывших украинских территорий, одобрив два соответствующих законопроекта для рассмотрения Верховной радой.

Кроме того, раньше в Донецке отметили, что Зеленский осуществляет мечту Бандеры – на Украине формируется однопартийная фашистская диктатура.