Украина введёт репрессии за отрицание «агрессии России»

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Новости Украины

Кабмин Украины предложил ввести административную ответственность за публичное отрицание «агрессии» России и «оккупации» бывших украинских территорий, одобрив два соответствующих законопроекта для рассмотрения Верховной радой.

Соответствующее решение было принято сегодня киевским правительством без обсуждения на заседании в Киеве, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Все наши и иностранные политики, которые рассказывают о якобы гражданской войне в Украине, о неукраинском Крыме, должны нести за это ответственность. И это точно не про свободу слова, а о содействии агрессору. К сожалению, даже на восьмом году войны находятся политики, которые этого не понимают. Поэтому будем предлагать изменения в Административный кодекс относительно ответственности за публичное отрицание агрессии РФ против Украины, за попытки легитимизировать оккупацию наших территорий. Закон будет касаться именно политических деятелей. Уверен, что Верховная рада поддержит такую инициативу», – заявил премьер Денис Шмигаль.

На рассмотрение в Верховную раду будет подано два законопроекта. Первый документ предлагает предусмотреть в законодательстве, что публичное отрицание «агрессии РФ против Украины» и «временной оккупации украинских территорий» является противоправным и влечёт за собой правовые последствия и ответственность.

Вторым – предусматривается административная ответственность в виде наложения штрафа в размере от тысячи до двух тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан. Примечательно, что за подобные действия, совершенные повторно в течение года, предполагается штраф в размере от двух до трех тысяч необлагаемых минимумов.

Решение Кабмина с большим воодушевлением встретили в «Европейской солидарности» – партии экс-президента Украины Петра Порошенко. Депутат Алексей Гончаренко напомнил, что «порохоботы» ранее инициировали такое нововведение.

«Очевидно, что такие законы должны быть в нашей стране. И должен напомнить, что в июне я подал в Раду законопроект, где предусматривается уголовная ответственность за оскорбление Украины, ВСУ и украинского народа! И эти законопроекты должны быть в одинаковом приоритете для парламента. Боремся за оккупированные территории и отстаиваем честь ВСУ», – написал Гончаренко в своём Telegram-канале.