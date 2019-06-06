Журналист ДНР: Обстрел донецкой мечети – почерк украинских наёмников из ИГИЛ

06.06.2019, Донецк, Владимир Гладков

Обстрел донецкой мечети в мусульманский праздник Ураза-байрам могли устроить воюющие на стороне Украины боевики, прошедшие обучение в лагерях запрещенной на территории РФ террористической организации ИГИЛ, известной массовым уничтожением религиозных и культурных объектов на Ближнем Востоке.

Об этом в спецрепортаже Министерства информации ДНР заявил донецкий журналист Александр Бернатович, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«После выхода этой новости в украинских СМИ запели старую песню про самообстрелы, мол «наши вояки не такие», «зачем, кто бы посмел». А действительно, кто? Давайте разберемся. Чтобы далеко не ходить, возьмем статью в номере английской газеты «The Times», с украинской точки зрения абсолютно неполживую, от 26 декабря 2018 года, где британский репортер Марк Беннетс рассказывает о воюющих на стороне ВСУ боевиках, прошедших подготовку в тренировочных лагерях так называемого ИГИЛ на территории Сирии и Ирака.

Не секрет, что основной костяк группировок так называемого Исламского государства составляют приверженцы самых разных экстремистских течений, которые не церемонясь убивают всякого, кто не принимает их лжеучение, потому что с их точки зрения этот человек не является мусульманином. Поэтому и льется по всему Ближнему Востоку и Северной Африке кровь простых мусульман, которые не принимают догмат экстремистских сект.

Что тогда говорить о том, кем являются жители Донбасса для этих персонажей», – отметил он.

Кроме того, по мнению журналиста, активными участниками атаки на донецких мусульман могли стать язычники, в больших количествах воюющие в составе украинских нацбатов против республик Донбасса.

«Не является секретом и то, что большинство боевиков националистических батальонов являются адептами язычества. Кстати, именно они являются активными участниками захвата церквей, принадлежащих Украинской православной церкви Московского патриархата. Для них вообще не является принципиальным, кого принести в жертву своим идолам», – добавил Бернатович.

При этом стоит отметить, что несмотря на заявления Владимира Зеленского о стремлении к миру, военные ДНР приводят статистику обстрелов Республики со стороны ВСУ, количество которых значительно выросло с приходом нового украинского президента.

«С момента инаугурации у нас зафиксировано только по ДНР более 120 нарушений режима прекращения огня со стороны украинских боевиков. При этом использовалась также артиллерия калибром 122-мм, но активнее всего минометы – более полутысячи мин было выпущено по территории Республики. Только за последнюю неделю ранения получили семь мирных жителей, среди них двое детей», – резюмировал начальник пресс-службы управления Народной милиции ДНР Даниил Безсонов.

Напомним, ранее донецкие мусульмане также заявили, что произошедшее является свидетельством того, что официальный Киев, вопреки заявлениям нового президента Владимира Зеленского, не собирается прекращать войну в Донбассе, а только развязывает новый виток противостояния.