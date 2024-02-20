10 лет майдану. У его бенефициаров есть все основания быть довольными

Пришедшийся на эти дни десятилетний юбилей событий на майдане и последовавшего за ними госпереворота в Киеве вызвали плановое обострение некрокульта жертв той бойни, когда жесть на майдане достигла апогея. Именно 19-20 числа погибла большая часть участников беспорядков, в которых стреляли до сих пор точно не установленные снайперы. А уже на следующий день, то есть 21 февраля 2014 года, напуганный таким поворотом событий Янукович капитулировал под оказавшиеся затем пшиком гарантии западных политиков.

Десять лет спустя Зеленский с женой ритуально почтили память святых новодельного некрокульта «небесной сотни»: «Украинцев попытались убить в собственной стране, в собственной столице только за мирный выбор быть собой и быть свободными. Десять лет как попытки уничтожить нас и нашу независимость продолжаются. Против безоружной Небесной Сотни были пули. Теперь – это ракеты, дроны и армии. Но десять лет назад мы устояли и дальше стоим», – пафосно вещает начальник Банковой, пришедший к власти на волне ревизионистских ожиданий а обществе, надеявшемся как-то угомонить разбушевавшихся «героев майдана» и устранить наиболее очевидные и уродливые перегибы постмайданной политики.

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Как мы знаем, ничего подобного не произошло. Вместо этого Зеленский сам стал адептом майданного культа, переплюнув в этом рвении даже своего предшественника. И вопрос тут даже не в искренности Зе, а в том, что мифология событий на майдане легла в основу государственной пропаганды и идеологии, легитимизируя нынешний режим в качестве продолжателей «дела» погибших в центре Киева.

При этом сама бойня на Майдане до сих пор не расследована, а виновные не найдены и не наказаны. Буквально накануне юбилея в СМИ прошли откровения главы департамента по делам Майдана Офиса генпрокурора Украины Алексея Донского. Последний заявил, что никаких российских силовиков или снайперов на майдане не было.

Если верить Донскому, то все насильственные преступления и убийства участников Майдана 2013-2014 годах совершали украинские правоохранители по приказу украинской же власти:

«Если кто-то хотел бы услышать, что на Майдане были российские снайперы, российские правоохранители, то такого нет. Это красивая версия, которая не основывается на реальных фактах. Убивали, совершали насильственные преступления именно украинские правоохранители, которые получали указания от украинской власти. 20 сотрудников ФСБ, среди которых пятеро генералов, несколько раз приезжали в Украину и совместно с сотрудниками СБУ делали соответствующие информационные материалы, которые становились основанием для совершения тех или иных преступных действий», – утверждает украинский прокурор.

Что интересно, свалив на силовиков Януковича вину за расстрелы на майдане, победившие бенефициары майдана не погнушались взять затем к себе на службу в том же качестве практически всех бывших беркутовцев и солдат внутренних войск и «Альфы» СБУ, многие из которых уже при новом режиме отличились в «АТО» на Донбассе, играя уже за противоположную сторону, чем та, которую они защищали в январе-феврале 2014-го.

Получается довольно шизофреническая ситуация. С одной стороны, «Беркут» – это демонизированное пропагандой воплощение зла и свергнутого «революцией гидности» «кровавого режима». А, с другой, эти же люди – не все, но очень многие – сегодня заслуженные и орденоносные «защитники Украины». Среди бывших беркутовцев даже пара «киборгов» есть, оказывается. И судя по всему, на Украине это мало кого смущает.

С течением времени культ майдана все больше покрывается наносной позолотой и все меньше соотносится с реальными событиями той поры. При этом инерция пропаганды достаточно велика – спорить с устоявшейся официальной версией рискует мало кто, да и из тех большинство уже покинуло Украину. Разве что отставной премьер Азаров в преддверии юбилея снова напомнил о себе повторением на бис мемуара о том, как они на пару с Виктор Федоровичем «проворонили» и «упустили».

Правда, с каждым годом ценность этих воспоминаний становится все меньше. Если верно то, что события 2014-го разделили новейшую историю Украины на «до» и «после», и с годами эта пропасть лишь углубляется, то события 2022-го и последующих за ним лет обозначили не меньший, а куда более серьезный и широкий Рубикон, по факту обнуливший многие прежние претензии и счеты.

Повестка февраля-2024 совершенно другая, нежели десять лет назад. Разбросанные тогда камни практически все уже собраны, и можно спокойно и бесстрастно подбивать баланс приобретений и потерь. ВВП Украины с 2013 года упал втрое — со $188 млрд до $60 млрд, население за это же время сократилось более чем вдвое, даже территория усохла – потеряно то ли 18%, то ли 20% того, что имелось при Януковиче.

С другой стороны, практически все, о чем мечталось тогдашней вышедшей на майдан националистической интеллигенцией и мелкой буржуазией, так или иначе, сбылось. Причем, безвиз и евроассоциация, бывшие пределом самых смелых мечтаний еще десять лет назад, сегодня выглядят как пройденный этап и взятые высоты. Кажется, что сегодня Украина стоит одной ногой в ЕС – обсуждают уже не принципиальную целесообразность ее кооптации туда, а цену и сроки.

С НАТО чуть сложнее – для этого, судя по всему, киевским придется таки прекратить войну хотя бы в каком-то из предлагаемых вариантов. И, скорее всего, – в обмен на отказ от борьбы за возврат потерянного военным путем. С другой стороны, война невольно сделала украинским евроатлантистам большой подарок, послужив стимулом для ускоренной милитаризации страны и превращения ВСУ в боеспособную обстрелянную армию.

Да, она периодически терпит обидные поражения, ну так, а кто их не терпит? Однако, в отличие от всех западных соседей, она имеет бесценный опыт боевых действий в реальных условиях – пускай воюет в кредит и за чужой счет. Неважно – опыт не пропьешь.

Будем честны – при Януковиче ВСУ как сколько-нибудь серьезной силы просто не было. Это именно майдан и война привели на украинские полигоны западных инструкторов и дали украинцам оружие, о котором они в 2013 году не смели даже мечтать. Сегодня ВСУ – это довольно серьезный противник, и если их не разбить на поле боя, то они такими и останутся на неопределенно долгий срок.

В гуманитарной сфере и в области пропаганды у бенефициаров майдана также есть все основания быть довольными. Лозунг «Геть вiд Москви!» последовательно воплощается в жизнь с каждой новой летальной потерей тех же ВСУ – у всех убитых есть друзья и родственники, которым теперь есть, кого ненавидеть на годы вперед. Еще один очевидный для майданщиков плюс – ужавшись территориально, страна стала более гомогенной в этническом и языковом плане. Украинские русские практически вытеснены в Россию, остались лишь русскоязычные украинцы, которых объективно легче «вернуть к корням» путем массированной идеологической обработки.

Более того, как показывает пример Арестовича или Романенко, им даже не обязательно переходить на мову. Одним из уроков постмайдана стало то, что опытным путем было доказано – индоктринация украинским национализмом и ненавистью к России совсем не идут рука об руку с украинизацией собственно в этническом смысле. Образ чубатого Тараса в шароварах и с оселедцем – это пропагандистская фикция, крайне редко встречающаяся в обьективной реальности, где куда проще и легче встретить современную образованную и обеспеченную городскую молодежь с люто ксенофобскими взглядами, готовую на все, лишь бы «подальше от России».

Как верно подметил один из российских публицистов:

«Если вы «у них там» могли бы свободно и взаимно-откровенно общаться с пролетариатом, пенсионерами, призывниками из глубинки, таксистами, продавщицами, огородниками и далее по списку, – то вы, внезапно, обнаружили бы заметное количество если не предателей украинской перемоги, то, во всяком случае, тех, для кого все неоднозначно. И чем беднее и старше, тем у них больше таких людей. Зато все, у кого есть деньги, знания, социальные связи, вся, выражаясь казенно, интеллигенция с буржуазией, – они все против нас в едином строю».

Это обобщение, конечно, не стопроцентное – случается и немало отклонений в другую сторону, – но в среднем по палате и выраженное в социологически значимых величинах верное.

Чем бы не завершилась нынешняя история с войной, главный результат майдана уже достигнут: после него Украина больше не будет прежней. Какой она в итоге будет – покажет время и зависит от многих факторов, но среди них уже давно нет чаемой беглыми «януковичами» опции «Вернуть все как было». В свой собственный уютный 2013 год Украине не вернуться уже никогда.