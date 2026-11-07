Гомосексуалисты в украинской армии – это нормаально.

Об этом в беседе с журналисткой Натальей Влащенко заявила бывшая наводчица ВСУ, ныне замкобмата по работе с личным составом в звании майора Надежда Савченко, ранее осуждённая в РФ за причастность к убийству российских журналистов и вернувшаяся на Украину по обмену, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Max.

Ведущая подняла тему сексуальных меньшинств в армии, заметив, что по имеющейся информации в ВСУ около 20 тысяч гомосексуальных военных, и спросила, как к ним относятся.

«У нас есть гомосексуальный мужчина, который служит. Это достаточно взрослый и даже известный, популярный мужчина в своих кругах. Когда его мобилизовали и когда он к нам попал, поначалу я, как командир, сразу поняла, что надо будет следить за тем, какие будут взаимоотношения в коллективе. Человек оказался настолько легким, комичным, открытым, что никому он не мешает абсолютно», – сказала она.

Она говорит, что над его «пошлыми шутками» даже смеются.

«Когда ребята уже перестают смеяться, он понимает, что надо перестать шутить, потому что можно и в морду получить. Поэтому абсолютно адекватно этот человек служит. Самое главное – пошел в минометчики, потому что сказал, что я люблю большие стволы. Понимаешь, над всем можно посмеяться, пошутить. Он не отказался, и это уже хорошо», – считает Савченко.

Она говорит, что абсолютная неправда, что в армии все женщины ведут беспорядочную половую жизнь.