«Цена, которую Путин требует за Украину, не доступна Западу», – бывший немецкий разведчик

Елена Острякова.  
07.11.2026 22:30
  (Мск) , Москва
Просмотров: 610
 
Германия, Дзен, Политика, Россия, Украина


Президент РФ Владимир Путин не прекратит огонь на Украине, пока Запад не удовлетворит его требования.

Об этом бывший глава немецкой разведки Ханс-Георг Маассен заявил в интервью Берлинскому телевидению, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Президент РФ Владимир Путин не прекратит огонь на Украине, пока Запад не удовлетворит его...

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«Я не думаю, что Путин согласится на прекращение огня, если он не получит то, что хочет иметь. Но я хочу сказать, что цена, которую Путин требует за Украину, вряд ли доступна Западу. Я думаю, что сейчас цена значительно выросла. А это значит, что перемирие отодвинулось», – сказал Маассен.

Он отметил, что Путин не может пойти на уступки еще и потому, что несет ответственность перед собственным народом.

«Мы восстановили русскую честь, мы восстановили Россию», должен сказать он. Ему нужен успех. И этот успех не принесет ему прекращение огня, как, возможно, думают некоторые дипломаты на Западе. Оно неприемлемо для Путина. Он сейчас делает ставку на победу, если не военную, то на переговорах, где он получит то, что хочет», – сказал Маассен.

Метки:

English version :: Читать на английском «Цена, которую Путин требует за Украину, не доступна Западу», – бывший немецкий разведчик

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