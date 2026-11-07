Российский генерал: Никаких «писдилов». Нужна только победа

Максим Столяров.  
07.11.2026 22:38
  (Мск) , Москва
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Дзен, Политика, Россия, США, Украина


Несмотря на примирительную риторику некоторых политиков, страны западного блока не отказались от идеи расчленить и разграбить Россию.

Об этом на канале «Книжный день Центр × Delib» заявил экс-советник министра обороны России генерал Андрей Ильницкий, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Несмотря на примирительную риторику некоторых политиков, страны западного блока не отказались от идеи расчленить...

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«Вообще никто не отменял доктринальных установок, прописанных и в американских стратегиях, и в западноевропейских, и подтвержденных с подписями всех участников Североатлантического альянса НАТО на летнем стратегическом саммите в Анкаре, что Россия является противником.

Там же было закреплено, что Украина – не сиюминутный сюжет, а часть антироссийской стратегии. Союзник, который выполняет лишь одну функцию, – фон дер Ляйен назвала формирование из Украины «стального дикобраза», который должен постоянно перенапрягать Россию.

И даже если в итоге «дикобраз» разобьется об Россию, он именно для этого и предназначен.

Редклифф говорит о том, что определяем и будем определять картину на территории бывшей УССР. Это же говорил летом и Рубио, что выбор Америки – это Украина», – сказал Ильницкий.

«Хочешь мира – готовься к войне. Россия ровно этим сейчас и занялась. Именно это гарантирует нам достижение мира по-настоящему. Не перемирие, не пис-дилинг, а настоящего зафиксированного мира, где соблюдены интересы всех сторон.

Это экзистенциальный конфликт, стоит вопрос: быть или не быть России, которая может только победить. Все остальное – ничья, тем более – задняя скорость – это расчленение и ликвидация России в перспективе», – добавил генерал.

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English version :: Читать на английском Российский генерал: Никаких «писдилов». Нужна только победа

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