В ДНР после украинского обстрела ранен гражданин России

27.08.2021 13:37 (Мск), Луганск, Сергей Вредников

Новости Украины

Один из раненых в результате украинского обстрела мирных жителей Донбасса является гражданином РФ.

Об этом в своём Telegram-канале сообщил работающий в Донецке военкор Андрей Руденко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Один из раненых мирных жителей в н.п. Старомихаловка – гражданин Российской Федерации», – написал он.

Речь идёт о парне 27 лет, он получил осколочное ранение средней трети левой голени. Второй раненый – мужчина 57 лет, получивший закрытую черепно-мозговую травму и осколочное ранение лобной части головы.

Сейчас оба доставлены в больницы Донецка, где врачи оказывают им всю необходимую помощь.

Однако украинский обстрел не остался без ответа защитников Донбасса. Как сообщили в пресс-службе НМ ДНР, подразделения Народной милиции были вынуждены открыть ответный огонь для подавления огневой активности противника.

«В результате ответного удара БМП противника была выведена из строя, двое боевиков получили ранения», – подчеркнули в ведомстве.