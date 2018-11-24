58-я бригада ВСУ замазалась в очередном преступлении

24.11.2018, Донецк, Александр Гусар

Украинское военное командование спасло от заслуженного наказания собственных солдат, совершивших наезд на мирную жительницу.

Об этом сегодня во время брифинга рассказал официальный представитель оперативного командования ДНР Даниил Безсонов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

В частности, он сообщил, что солдаты вооруженных формирований Украины продолжают безнаказанно совершать преступления на территории Донбасса.

«22 ноября бандиты из 58-й мотопехотной бригады на легковом автомобиле с военными номерами сбили на пешеходном перекрестке в населённом пункте Дзержинск женщину 1968 г.р. и скрылись с места преступления. Пострадавшая доставлена в городскую больницу», – сообщил Безсонов.

По его информации, официально командованием бригады и военной службой правопорядка проводятся розыскные мероприятия виновников ДТП, однако на самом деле виновные уже давно уволены «задним числом» из рядов ВСУ.

«По имеющейся у нас информации, главарь 58-й бригады Драпатый с целью сокрытия преступления, уже уволил виновных в ДТП боевиков «задним числом», а автомобиль отправил на позиции 13-го батальона в район населённого пункта Майорск», – рассказал представитель оборонного ведомства республики.