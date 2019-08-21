Абхаз Зеленского хочет приватизировать Укроборонпром

21.08.2019, Киев, Семен Дорошенко

Руководство ГК “Укроборонпром” нужно поменять и приватизировать сам концерн, передает корреспондент ПолитНавигатора.

Об этом заявил избранный народный депутат, которого называют вероятным главой будущей фракции “Слуга народа”, Давид Арахамия, сообщает пресс-служба партии.

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“Я думаю, что скандалы, связанные с Укроборонпромом, надо сводить на нет. С помощью… Совета национальной безопасности и обороны, потому что это тот орган, который должен быть интегратором в этих процессах. И они уже начали это делать. В свою очередь, нужно полностью поменять менеджмент концерна и приватизировать его. Когда он будет должным образом корпоратизирован, это и минимизирует риски конфликта, которые есть сейчас”, – сказал Арахамия.

По его словам, в новом составе Министерства экономического развития и торговли будет специальный отдел. Он добавил, что представители этого отдела займутся проблемами Укроборонпрома.

По словам Арахамии, для реформирования Укроборонпрома создадут координационный центр в СНБО.

Отметим, что весной 2014 года Арахамия – в прошлом беженец из Абхазии, руководил николаевскими волонтерами ВСУ. В своих интервью того времени он сообщал, что лично разгонял николаевский «Антимайдан», чтобы Николаев «не стал русским городом», ради чего ездил договариваться с Александром Турчиновым.

В августе 2014 года президент Украины Петр Порошенко наградил Давида Арахамию орденом «За заслуги» 3 степени. В сентябре 2014 года Давид Арахамия назначен уполномоченным министра обороны Украины по вопросам закупок, а уже в 2015 году Главная военная прокуратура открыла против него уголовное производство за махинации с закупкой топлива. Он, в частности, обвинялся в разворовывании топлива на сумму 15 миллионов гривен.