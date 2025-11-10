АЭС уже не справляются с передачей электричества – тревога в Киеве

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Украинские АЭС производят достаточное количество электроэнергии, но из-за российских ударов им становится проблематично распределять ее по стране.

Об этом в эфире киевского «Радио НВ» заявил исполнительный директор ассоциации «Энергоэффективные города Украины» Святослав Павлюк, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Ведущая пожаловалась, что 7-8 часов и даже больше без света стали нормой для украинцев, поинтересовавшись, соответствует ли это повреждениям в системе.

«У нас Украина фактически разделена на две части. Западная часть, где стоят две АЭС, и юг, где у нас есть третья АЭС. В общей сложности девять блоков в работе. Но у нас есть ограничения по энергосистеме передать эту электроэнергию в восточные общины, потому что враг бьет по магистральным линиям электропередач, по подстанциям «Укрэнерго». И соответственно, их восстановление занимает время», – ответил эксперт.

Он добавил, что подстанции – это гектары территорий с дефицитным оборудованием.