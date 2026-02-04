Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Проблемы ВСУ после потери Гуляйполя на данном участке фронта сравнились с Константиновским направлением и боями за Красный Лиман в ДНР.

Об этом на канале «NemyriaLive» заявил обозреватель украинской военно-пропагандисткой группы «Информационное сопротивление» полковник Константин Машовец, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Вот это продвижение на Терноватое и западнее Гуляйполя, там «Зализнычного»… отдельные группы прорвались. Севернее Гуляйполя активно очень продвигаются их штурмовые малые пехотные группы. Инфильтрируются.

Там есть районы их проникновения, которые ВСУ сумели изолировать, но общий тренд [наступательный остаётся] – тенденция в полосе 5-й общевойсковой армии противника, самая мощная армия группировки войск Восток. Там тем более она ещё была усилена командованием противника. Целым рядом средств состава 35-й армии, и т.д.», – анализировал Машовец.

Резюмируя, он подчеркнул, что Гуляйпольское направление сейчас самое опасное для ВСУ.

«Оно вполне сопоставимо с ситуацией и на Лиманском, и на Константиновском направлениях», – тревожился укро-эксперт.