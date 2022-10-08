Аксенов сообщил, когда будут ясны сроки восстановления Крымского моста

08.10.2022  09:37 (Мск), Керчь
Любовь Смирнова.  
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Дзен, Крым, Происшествия, Россия, Транспорт


Сроки восстановления движения по Крымскому мосту станут ясны после оценки масштабов повреждений. По поручению президента, создана правительственная комиссия в связи с ЧП транспортном переходе через керченский пролив, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Как сообщил глава Крыма Сергей Аксенов, с сегодняшнего дня официально возобновляется работа Керченской паромной переправы.

Сроки восстановления движения по Крымскому мосту станут ясны после оценки масштабов повреждений. По поручению...

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«В результате ЧП произошло обрушение двух пролетов автомобильного полотна ветки, которая идет из Краснодара в Керчь. При этом загорелись цистерны с топливом. Сейчас со стороны Тамани и Керчи подходят два локомотива, которые растянут горящий состав. Как только будет потушен пожар, появится возможность оценить масштабы повреждений моста и опор, можно будет говорить о сроках восстановления движения, – сообщил он. – По визуальной оценке одна автомобильная нитка из Керчи на Тамань цела. К запуску готова паромная переправа, она начнет работать с сегодняшнего дня. График движения сообщим дополнительно. Сейчас на подъезде к мосту разворачиваются пункты питания и обогрева для водителей».

Глава региона обратился к отельерам с просьбой продлить срок пребывания гостей, которые сегодня собирались выехать на материк. Аксенов заверил, что все затраты будут компенсированы за счет бюджета республики. С таким же обращением выступил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

«Также обращаюсь ко всем туристам, которые сегодня должны были выезжать на материк из Севастополя: задержитесь в гостиницах/отелях на сутки, пока решается вопрос с переправой. Эти сутки не надо будет оплачивать, сейчас мы решаем этот вопрос с отельерами», – заверил Развожаев.

Тем временем, на крымских АЗС начали выстраиваться очереди за топливом.

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