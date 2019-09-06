Аксёнов позвал Зеленского в Ялту – на честный разговор с жителями Крыма

06.09.2019, Симферополь, Максим Карпенко

Президент Украины Владимир Зеленский может посетить квартиру своей супруги в Ялте и убедиться, что жители Крыма всецело поддерживают присоединение полуострова к России.

Об этом в эфире телеканала «Первый Крымский» заявил глава республики Сергей Аксенов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Что касается Зеленского, мне сложно сказать – на мой взгляд, он живет пока как персонаж своего кино, как Голобородько пока, он в том же образе находится и, по-моему, еще не понял, куда попал. Я могу сказать одно – славянские народы должны жить вместе и Украина вместе с Россией, несомненно, братские государства…

В любом случае, кроме России, кроме нашего президента, помочь Украине эффективно никто не сможет. По газу они завязаны на нас, по основным товарным позициям все завязано на нас, и решить, допустим, этот вопрос даже с точки зрения энергетики, военно-промышленного комплекса и так далее – мы или в одной стране, и абсолютная глупость находиться по разные стороны баррикад.

У них квартира тут своя, в Ялте. Мы говорим – приедьте, посмотрите, как тут все происходит, задайте людям вопросы и спросите, хотят ли они на Украину. Услышьте ответ и примите то, что люди говорят…

Если будет решение нашего президента пригласить господина Зеленского в Крым, я выполню – конечно, пусть приезжает, посмотрит, что здесь происходит», – заявил Аксенов.

Без возвращения Крыма и Донбасса под контроль Украины санкции против России должны только усиливаться, заявлял накануне в Польше Зеленский.

Фейковый «представитель президента Украины в Крыму» Антон Кориневич заявил, что тема предоставления полуострова статуса виртуальной «крымско-татарской национальной автономии» будет стоять на повестке дня у Зеленского.

Во время визита в Анкару Зеленский также заявлял, что Украина и Турция совместно будут искать пути отторжения Крыма от России и возвращения его под контроль Киева.