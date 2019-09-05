05.09.2019, Киев, Максим Карпенко
 
Крым, Политика, Россия, Украина
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Зеленский собирается сделать российский Крым татарским

Тема предоставления Крыму статуса «крымско-татарской национальной автономии» будет стоять на повестке дня у нового президента Владимира Зеленского.

Об этом в эфире телеканала «Черноморская ТРК» заявил фейковый «представитель президента Украины в Крыму» Антон Кориневич, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам Кориневича, на недавней встрече президента с меджлисовцами в Херсоне обсуждался этот вопрос.

«Мы говорили об идее, которая уже давно вынашивается, которая была наработана в рамках рабочей группы Конституционной комиссии несколько лет назад. Это идея автономии на основе права на самоопределение крымско-татарского народа. Безусловно, в границах Украины, в границах материнского государства Украина.

Мы говорили о том, что этот вопрос мы проработаем, дадим ему анализ и, безусловно, к нему вернемся, будем с ним работать. Тот вопрос будет стоять на повестке дня так или иначе. Мне представляется, что этот вопрос стоит вынести в публичный дискурс для того, чтобы действительно граждане видели, что нет угроз, нет каких-то потенциальных опасностей», – заявил Кориневич.

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