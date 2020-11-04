Албания уверовала в победу Байдена и провоцирует Косово нарушить Вашингтонские соглашения

04.11.2020, Белград, Алексей Топоров

Министр иностранных дел Албании, уроженец Косово Гент Какай заявил, что на встрече глав МИД ЕС подал заявку на вступление Косово в Совет Европы.

Тем самым Тирана подбивает Приштину нарушить соглашения в Вашингтоне, согласно которым Косово обязывается не вступать в международные организации.

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«Сегодня, на виртуальном заседании 130-й встречи Комитета министров, среди прочего мы четко подали заявку на членство Республики Косово в Совете Европы, – написал Какай на своей странице в фейсбук. – Одно можно сказать наверняка: поддержка членства Республики Косово в Совете Европы не только исторически справедливо и политически разумно, но и является прямым вкладом в укрепление демократии, верховенства закона и основных прав и свобод в Европе».

При этом подобный шаг нарушает один из пунктов соглашений, подписанных Косово и Сербией в Вашингтоне при посредничестве президента США Дональда Трампа, согласно которым Приштина обязуется отложить заявки на вступления в международные организации, в то время как Белград сворачивает международное кампанию отзыва признаний независимости Косово.

Подобный шаг Албании можно расценить как уверенность Тираны в победе Джо Байдена, который во время предвыборной кампании выпустил документ, в котором четко сформулировал, что следует вернуться к клинтоновской политике давления на сербов и поддержке косовских сепаратистов и бошнякских исламистов.

В то же время госсекретарь США при демократической администрации Билла Клинтона времен агрессии НАТО в Югославии Мадлен Олбрайт заявила, что политика Трампа на Балканах никуда не годится.