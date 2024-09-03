Албанский премьер порадовался «нападению России на Украину»

Выступая на традиционном Международном стратегическом форуме в словенском городе Блед, премьер-министр Албании Эди Рама отметил, что именно «нападение России на Украину» заставило ЕС изменить политику по расширению. Сама Албания получила статус кандидата в члены ЕС в 2014-го году, но до сих пор не является членом этого образования.

В ходе своего выступления на бледском форуме, который проходил под лозунгом «Мир параллельных реальностей», Эди Рама заявил, что именно «нападение России на Украину заставило ЕС осознать, что он живет в параллельном мире», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, TikTok и Viber.

Реклама

«Я почувствовал воодушевление, потому что, наконец, услышал, как кто-то сказал то, что я говорил с самого первого дня. Путину пришлось вторгнуться в Украину, чтобы помочь ЕС осознать, что он живет в параллельном мире. Год назад, здесь, в Бледе, Урсула фон дер Ляйен пообещала новый план расширения, который сейчас находится на правильном пути. Мы должны проделать всю работу, чтобы быть готовыми к вступлению в ЕС», – вещал лидер Албании.

Также Рама приветствовал последнее заявление председателя Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен о назначении комиссара по расширению ЕС и ее специальное заявление о том, что в мандате обновленного ЕС расширение будет «постоянной работой». Эти слова албанец нашел «обнадеживающими и правдивыми». Также он высоко отметил приверженность ЕС и председателя Еврокомиссии вопросу построения общего европейского рынка.

В дискуссии помимо расточавшего славословия в адрес европейского начальства Рамы приняли его коллеги Милош Вучевич из Сербии, Андрей Пленкович из Хорватии и Роберт Голоб из Словении.

Албания получила статус кандидата в члены ЕС в 2014-го году, ранее в 2009-м году вступила в НАТО, но переговоры о присоединении этой самой бедной страны Европы к Евросоюзу начались только в 2020 году, и идут и по сей день. Однако из-за желания Запада консолидировать континент в борьбе с Россией – процесс может ускориться.