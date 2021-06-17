Алексей Гончаренко: Цигель Украине! Слава ай-лю-лю!

17.06.2021, Одесса, Татьяна Белая

Новости Украины

Посмотрела я тут сдуру Ютуб-канал депутата с пониженной социальной ответственностью Алексея Гончаренко. На губешки эти вытянутые посмотрела, ужимки инфантильные и прочие нюни Маргаритки на зоне — батюшки святы, так это же Даня Милохин! Чистой воды. На пенсии.

Вы скажете — у Гончаренко какой-никакой кругозор. Ну так и школу он советскую оканчивал — отвечу я вам. А в остальном — стильно, модно, молодежно, и главное — суть та.

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Названия роликов тоже понравились: везде приписка «Молния!», «Срочно!», «Досмотрите до конца!» — точно как на позорных сайтах, сообщающих, что «Пугачева покинула этот мир» или «Стас Михайлов вывел глистов шишками». А чего стоит «Мощное обращение Гончаренко» — едрысь твою за ногу — мощный заговор сибирской целительницы… Любо, как ни взгляни.

Заинтриговало видео, посвященное двухлетию его «комьюнити, которое несет слово правды». Я, честно, только полчаса назад о Гончаренко как о видеоблогере узнала — теперь хоть буду знать, с какого «комьюнити» поржать. При этом Гончаренко заявил, что его канал — «один из самых популярных в мире». В мире, ребята, в мире… Ну все — зря папа Ким Кардашьян пол менял. Гончаренко, ты его умыл.

В означенном ролике порошенковский чихуахуа рекламировал антисептик, «который спасает не только от коронавируса, но и от Путина». Лешик тыкнул в камеру бутыльком с распылителем (Милохин все же более грациозен) и наклейкой «Против кремлевской заразы» и объявил конкурс: кто в комментариях напишет, когда стал смотреть его «один из самых популярных в мире каналов», тот эту мочу в баночке и получит.

Ну, ежели канал самый популярный в мире, так же всегда и бывает, правда?

Но Бог с ней, с лирикой, тут главное, меня осенило — зря мы всю дорогу Лешу ругали за переобувание. За все его настоящее и прошлое. Когда он за кулисами во время выступления Януковича стоял и бормотал «Мне бы хоть за пуговицу его подержаться». Когда в силу своих вокальных способностей сипел со сцены «Деды воевали!» и защищал русский язык. Когда, также еще в свой «русский период», вопил, что государство захватили фашисты и дерут с узников три шкуры за коммуналку! «Не платить!», — призывал Лешик с трибуны, и люди не платили. А теперь уже и не чем, но и старые долги отдавать надо (Леша, ты не хочешь приехать в Одессу отдать долги?). Когда приплачивал «Свободе» сто баксов типа «Вы сначала кричите, что я агент Кремля, а я потом со сцены в белом пальто русский язык защищать буду».

Ну а дальше вы знаете — мамка в борделе сменилась, и Гончаренко такой — хоба — и уже ножку в желтом чулке с голубым бантом кокетливо из будуара выставил: «Цигель Украине, слава ай-лю-лю». И стали его гонять по всяким саммитам, чтобы на Путина — как есть чихуахуа — из-под шконки скалился. Позор. Как если бы Бузова на концерт Монсеррат Кабалье приперлась и заявила «Это я тут певица».

Только Леша не виноват, друзья. Он просто принадлежит к той породе людей, которую Собчак (я знаю, вы ее не любите), обычно, попускает так — такие вы, мол, великие, а почему в Инстаграме средство от прыщей за три копейки рекламируете? И невдомек этой снобке, что дивули-то счастливы — им и три копейки надо, и славу! На эту вот прыщавую аудиторию славу. Так вот Леша наш — точно такой же! Его уровень — Инстасамка. А в политику он полез — это же еще при царе Горохе случилось — когда интернета у его аудитории еще не было. А Леше лайки нужны, сердечки и признания. Отстаньте от Леши! Ваши нападки на него, все равно, что помаду у блогера Петрова отобрать, не вгоняйте Лешу в психоз.

Кстати, антисептики свои, уверена, Леша после конкурса продавать начнет. Вот увидите. А то есть у нас в Одессе аналогичный бьюти-блогер — Марк Гордиенко, бандит с майдана, чьи соратники сейчас под следствием за ограбление тепловоза. Так вот на волне пиар-кампании по распространению коронавируса он тоже антисептиком по интернету торговал — видать, прачечную ограбил, хлорки в бутылки плеснул и втюхивал. Не пошел бизнес. Но он и наклейку от «кремлевской заразы» не додумался на свой продукт присобачить.

Так оставим же Гончаренко право думать, что у него все получится. Пусть осуществит свою мечту о сумочке Биркин — о чем еще остается грезить, живя в атмосфере презрения со всех сторон?

Хотя если он подкрадется со своим антисептиком, хотелось бы, конечно, сказать: «А у меня свой» и брызнуть ему в смоки-айз флакончиком «Красной Москвы».

Кстати, пока я писала эту заметку и вынужденно слушала лабуду (это как Лобода, но с политическим контекстом) Гончаренко, сын все время спрашивал: «А почему он говорит по-русски?». «А где ты видел бьюти-блогера, говорящего по-украински? — Ответила я. — Если он так заговорит, у него никто ничего не купит». И на экономический форум в Питер не позовет, соответственно.