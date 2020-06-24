24.06.2020, Киев, Ольга Козаченко
 
Донбасс, Компромат, Политика, США
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Американцы не позволят посадить Порошенко


Экс-президент Украины Петр Порошенко может не опасться привлечения к ответственности за сдачу национальных интересов своей страны, что подтвердили обнародованные записи переговоров с тогдашним вице-президентом США Джозефом Байденом.

Такое мнение в комментарии «Известям» высказывают политические эксперты, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Замдиректор Центра украинистики и белорусистики МГУ Богдан Безпалько напоминает, что против Порошенко возбуждено порядка 20 уголовных дел.

«Проблема в том, что ни одно не двигается, он по-прежнему сохраняет влияние в украинской политике. Оттеснил конкурентов-националистов и получает 15–18%», – отмечает Безпалько.

Киевский эксперт Александр Дудчак также считает, что Порошенко избежит ответственности.

«За ним стоят лидеры Демократической партии США, перед уходом с поста президента он получил гарантии безопасности. Очевидно, никто на Украине и за ее пределами не хочет, чтобы он начал давать показания, говорить правду», – считает Дудчак.


Как сообщал «ПолитНавигатор», в Кимеве была обнародована вторая порция скандальных записей разговоров Порошенко и Байдена.

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