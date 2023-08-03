Американцы недоумевают, почему их страна вливает деньги в Украину – экс-посол в Киеве

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Рядовые американцы недоумевают, зачем их страна вливает столько денег в Украину, если внутри нее есть масса проблем.

Об этом в эфире финансируемого Госдепартаментом США ресурса «Голос Америки» заявила бывший американский посол на Украине Мари Йованович, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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При этом, по мнению дипломата, США должны прямо обозначить, что будут помогать Украине до ее победы.

«Я думаю, что администрация Байдена могла бы значительно более четко объяснить свою цель в Украине. Они сказали, что хотят поддерживать Украину, но не хватает последней части: «Поддерживать победу Украины»… Я путешествую по всей Америке, и люди спрашивают меня: «У нас есть важные внутренние приоритеты, зачем мы все эти деньги даем Украине?». И я понимаю этот вопрос – у нас действительно есть серьезные проблемы в США, но если международные структуры не будут создавать защиту США и других стран, эти внутренние вопросы перестанут быть настолько важными», – заявила Йованович.