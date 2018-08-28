Американцы помогли выкурить либеральную шайку из России

28.08.2018, Киев, Владимир Гладков

Санкции США против России только консолидировали политическую и экономическую элиту вокруг российского президента Владимира Путина.

Об этом в эфире телеканала «NewsOne» заявил политолог Руслан Бортник, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Посмотрите на примеры Северной Кореи, Ирана, да и соседней Белоруссии. Максимальные санкции по отношению к этим странам не то что не привели к смене политических элит, но и по большому счёту к изменению политического курса», – напомнил политолог.

«В России санкции, наоборот, стали определённым водоразделом для экономики и олигархических групп. Те группы, которые ориентировались на Запад или могли активно оппонировать Путину, на фоне крымских и санкционных событий потеряли влияние на российскую политику или вообще были вынуждены оставить Россию. Получается, санкции приводят к определённой изоляции и как результат – к консолидации политических и экономических групп вокруг Путина», – считает Бортник.

Как ранее сообщал «ПолитНавигатор», украинский политолог-пропагандист Вячеслав Ковтун в эфире российского телевидения в истерическом припадке обещал, что Россия ещё будет «хрипеть от санкций».