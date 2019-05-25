Американцы везут новую порцию «печенек» на Балканы

25.05.2019, Белград, Ксения Голуб

Сыгравшее печальную роль в подготовке «цветных» переворотов Агентство США по международному развитию (USAID), официально занимающееся «продвижением демократии», выделило около 8 миллионов долларов на развитие «критического мышления» в Боснии и Герцеговине.

Наблюдатели полагают, что главной целью будет удар по входящей в БиГ на правах широкой автономии Республике Сербской, стремящейся к воссоединению с «большой» Сербией.

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По сообщению «RT», главной целью USAID выбрано молодое поколение – студенты. Для них будет запущено несколько «гуманитарных программ». По опыту других государств можно предположить, что конечной целью будет «промывка мозгов» – подготовка общественного мнения к вступлению федерации в НАТО и ликвидации Республики Сербской.

«Система образования БиГ не защищена от политического влияния, поэтому ресурсы не направлены на решение основной задачи – повышение качества обучения. Многие школы разделены по этническому принципу, а учебники только усугубляют существующие разногласия в обществе. Вместе с устаревшими образовательными программами и вспомогательными средствами это приводит к тому, что учащиеся не получают заданий, которые позволяют развивать критическое мышление, которое необходимо для учета различных точек зрения и оценки огромного количества доступной информации», – говорится в документе USAID.

«Реализация программы поможет в достижении цели, поставленной в Стратегии сотрудничества в области развития Боснии и Герцеговины: страна должна стать более стабильным государством, ближе к европейской интеграции», – уточняется конечная цель американской программы.

Ранее неформальный лидер Республики Сербской Милорад Додик, председатель президиума Боснии и Герцеговины заявлял о том, что Запад выделяет колоссальные средства на информационные диверсии в бывшей Югославии.

«В Сараево, Подгорице и Тиране есть разведывательные центры, которые установил Запад. Они составили список из 300 человек из Сербии и РС, которые якобы распространяли это злостное влияние России и, таким образом, эти граждане стали объектами пристального внимания», – подчеркнул Додик.

Программу USAID уже подверг критике Сташа Кошарац, глава фракции партии Додика в Верхней палате парламента БиГ.

«Практика подтверждает, что есть часть международного сообщества, которая не доброжелательна ко всем составляющим народам в БиГ, и которая выбирает боснийцев в качестве единственного партнера, пытающегося доминировать над интересами сербов. Очевидно, что определенные агентства под патронажем западных институтов используют средства, чтобы поднять политический бунт. Так было еще до выборов президента БиГ, так есть и сейчас. Нам нужно быть очень осторожными, мы не наивны и будем следить за всем, что происходит. И, конечно же, мы будем действовать в соответствии с законами и Конституцией», – цитирует политика издание Informer.

По оценкам военного эксперта и аналитика Джевада Гальяшевича, первый этап плана США – дестабилизация обстановки в Республике Сербской.

«Устранение руководства и разрушение политических организаций – это программы, которые реализуются постоянно. «Развитие критического мышления» – это разрушительная стратегическая программа смены политической системы государства. Речь идет о попытке длительного разрушения сознания под видом необходимости борьбы за свободу. Конечно, Милорад Додик и Желька Циянович являются главными целями. Американизация БиГ, за исключением сербов в РС, подразумевает долгосрочное уничтожение сербских национальных чувств и включение РС в ЕС и НАТО. Это очень опасно, и необходимо уделять внимание таким проектам и находить ответ на угрозу», – сказал Гальяшевич.