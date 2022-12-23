«Американцы воюют с Россией руками украинцев. Это не цинизм, так сложилось» – Карасев

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Американцев абсолютно устраивает ситуация, когда можно воевать с Россией руками Украины, не неся потерь в собственной армии.

Об этом в эфире «Карасев LIVE» заявил украинский политолог Вадим Карасёв, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Есть военное уязвимое место у американцев. Это недопустимость жертв в сухопутной наземной войне. Потому что солдатосберигающая идеология после Вьетнама, создание профессиональных армий контрактных и переход на бесконтактную войну, войну на дистанции – это военная доктрина США. Этот военный недостаток – свидетельство цивилизационного преимущества Западного мира, они не могут допустить, чтобы гибли люди, общество не может допустить, чтобы тысячами люди гибли на войне. Десятки контрактников понятно, но, когда гробы начинают заваливать Америку, Европу, ФРГ или Францию, такая война им не подходит. Общество тогда говорит – все, стоп войне», – заявил Карасев.

Он напомнил, что США в случае увеличения потерь в своей армии просто сворачивали операцию в той или иной стране.

«Почему из Ирака они вышли? Жертвы начинали увеличиваться. С Афгана почему вышли? Потому что талибы шли и, скажем так, перли, несмотря на то, что там не было такой техники и так далее. Потому что жертв было среди военных много. Что они получили в Украине? Мы вынуждены защищать свою страну, вынуждены идти на жертвы, поэтому американцы воюют с Россией сухопутной армией Украины, наземными силами Украины. Прекрасная история, потому что жертв у них нет. Это не цинизм, так сложилось. Мы воюем в рамках разделения труда между Западом и Украиной. Они там технику поставляют, финансируют бюджет, а мы воюем наземными силами, и их это устраивает, американцев. Потому что у них жертв нет. А, если напрямую начинать воевать с Россией, могут жертвы появиться, территория может обстреливаться стратегическим ядерным оружием и так далее», – объяснил политолог.