«Американцы воюют с Россией руками украинцев. Это не цинизм, так сложилось» – Карасев

23.12.2022  12:53 (Мск), Киев
Вадим Москаленко.  
Просмотров: 598
 
Война, Вооруженные силы, Дзен, Россия, США, Украина


Американцев абсолютно устраивает ситуация, когда можно воевать с Россией руками Украины, не неся потерь в собственной армии.

Об этом в эфире «Карасев LIVE» заявил украинский политолог Вадим Карасёв, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Американцев абсолютно устраивает ситуация, когда можно воевать с Россией руками Украины, не неся потерь...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.


«Есть военное уязвимое место у американцев. Это недопустимость жертв в сухопутной наземной войне. Потому что солдатосберигающая идеология после Вьетнама, создание профессиональных армий контрактных и переход на бесконтактную войну, войну на дистанции – это военная доктрина США.

Этот военный недостаток – свидетельство цивилизационного преимущества Западного мира, они не могут допустить, чтобы гибли люди, общество не может допустить, чтобы тысячами люди гибли на войне. Десятки контрактников понятно, но, когда гробы начинают заваливать Америку, Европу, ФРГ или Францию, такая война им не подходит. Общество тогда говорит – все, стоп войне», – заявил Карасев.

Он напомнил, что США в случае увеличения потерь в своей армии просто сворачивали операцию в той или иной стране.

«Почему из Ирака они вышли? Жертвы начинали увеличиваться. С Афгана почему вышли? Потому что талибы шли и, скажем так, перли, несмотря на то, что там не было такой техники и так далее. Потому что жертв было среди военных много.

Что они получили в Украине? Мы вынуждены защищать свою страну, вынуждены идти на жертвы, поэтому американцы воюют с Россией сухопутной армией Украины, наземными силами Украины. Прекрасная история, потому что жертв у них нет.

Это не цинизм, так сложилось. Мы воюем в рамках разделения труда между Западом и Украиной. Они там технику поставляют, финансируют бюджет, а мы воюем наземными силами, и их это устраивает, американцев. Потому что у них жертв нет.

А, если напрямую начинать воевать с Россией, могут жертвы появиться, территория может обстреливаться стратегическим ядерным оружием и так далее», – объяснил политолог.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки:

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Декабрь 2022
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Ноябрь    
     1234
    567891011
    12131415161718
    19202122232425
    262728293031  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть