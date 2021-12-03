Американцы забыли о России и уверовали в войну с Китаем

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Американцы все больше и больше верят в вероятность войны с Китайской Народной Республикой.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», свидетельствует свежая американская социология.

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«Апокалиптические сценарии грядущей ядерной войны США и России, которыми политики и аналитики кошмарят публику, все меньше принимаются американским обществом за чистую монету. Но оно все больше верит в вероятность войны с Китаем. Опрос, проведенный социологами Института Рональда Рейгана, показывает: 52% граждан США считают главной угрозой для своей страны красную сверхдержаву Востока. Число тех, кто верит в вероятность войны с Россией, – всего 14%», – пишет в Коммерсанте» политический обозреватель Сергей Строкань.

При этом он отмечает, что военный потенциал России на порядок выше, чем у Китая.

«Результаты опроса иллюстрируют тектонический сдвиг, произошедший в сознании американцев. Еще в 2018 году главной угрозой они называли Россию, а Китай был на втором месте», – напоминает автор.

Он обращает внимание, что Пекин последние годы , державшийся на почтительной дистанции от противостояния Москвы и Вашингтона, в определенный момент уверовал в незыблемость подобной ситуации.

«После Крыма и Донбасса, полагали в Пекине, Америка будет постоянно спускать всех собак на Россию. А Китай получит как минимум жизненно важную передышку в собственном противостоянии с США и еще сможет рассчитывать на дополнительные дивиденды в отношениях с Москвой, которая будет вынуждена искать «китайский свет в окошке»». Когда ВКС России в 2015 году начали операцию в Сирии, Пекин ограничивался ее политико-дипломатической поддержкой и предпочел не подставлять плечо Москве в ее борьбе против терроризма и попытках предотвратить свержение неприемлемого для США президента Башара Асада», – пишет эксперт.

«И вот спустя столько лет — такой обескураживающий для Пекина результат. Главной угрозой КНР считают не только политики, но и рядовые граждане США. Американская аудитория превратилась в антикитайского болванчика, одобрительно кивающего головой при упоминании о китайской угрозе.

И это притом, что в Америке существует многочисленная китайская диаспора — гораздо более заметная, чем русская», – подчеркивает Строкань.

По его мнению, китайский лидер Си Цзиньпин, не дождавшийся нормализации отношений с Америкой, пришел к выводу, что «нужно вооружаться и настраиваться на долгое противостояние», то есть «быть готовым к войне, в которую верит большинство американцев».