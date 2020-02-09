Американец отчитал украинцев за «мову»: «Очень дешево и глупо!»

09.02.2020, Киев, Максим Карпенко

Насаждаемая путём репрессий и ограничений украинская «мова» абсолютно неконкурентна с русским языком в мире – более того, отказываясь от русского языка, сторонники самостийности сами обрекают себя на поражение в информационной борьбе.

Об этом в эфире интернет-канала «I-UA» заявил отставной американский военный, бывший глава представительства НАТО в России Юрий Табах, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я понимаю, что государственный язык – это очень патриотично, но в вашей ситуации это непрактично. Вас остальной мир, кроме украиноязычных, которые и так на вашей стороне, – в Германии, в Америке, в Израиле, в Австралии – по всему миру, они вас не слышат, они не понимают.

Мои родители вас не понимают. Они включили эту передачу – я уверен, что через пять минут они ее выключили и включили «Первый канал», им там понятнее, что говорят.

У вас должен быть один канал, представитель Украины, который говорит украинскую сторону, рассказывает, что происходит в Украине с политической точки зрения, с военной, – на русском языке. Вас услышит весь бывший Советский Союз. Вас также услышат все люди, которые говорят по-русски, которые живут не в бывшем Советском Союзе. Это миллионы и миллионы людей…

Поэтому я хочу сказать, что язык врагом не может быть, язык может быть другом. А если это еще и язык твоего врага, то это очень хороший твой друг. Но у вас это отсутствует, поэтому вы проигрываете информационную войну, причем, очень дешево и глупо», – заявил Табах.