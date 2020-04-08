Американские дипломаты призывают использовать коронавирус для капитуляции России

08.04.2020, Киев, Максим Карпенко

США должны использовать коронавирусную эпидемию и падение цен на энергоресурсы для того, чтобы принудить Россию отказаться от поддержки Донбасса, а также вернуть Крым Украине.

Об этом в статье на сайте американского издания NPR пишут бывшие послы США в Киеве Стивен Пайфер, Джон Хербст и Уильям Тейлор, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По мнению отставных американских дипломатов, сделать это Штаты могут под предлогом снятия санкций с России с помощью лидеров Германии и Франции.

«Поскольку распространение коронавируса и падение цен на нефть все больше сказываются на Кремле, Соединенные Штаты и их союзники должны предложить отменить международные санкции против России, если Путин прекратит свои военные вторжения в Украину. Президент Трамп и Конгресс могут продвигать интересы Америки и всего мира смелым шагом, способствующим прекращению этой войны. Администрация Трампа и Конгресс должны воспользоваться этой возможностью…

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Кризис коронавируса может дать Кремлю обоснование для согласия. В тесном сотрудничестве с лидерами Германии, Франции и Украины президент Трамп должен предложить президенту Путину прекратить боевые действия, вернуть Донбасс и международную границу под суверенитет Украины и отменить санкции, наложенные на Россию из-за ее вторжения на Донбасс. Если бы Путин был готов уйти из Крыма, другие санкции, введенные против этой незаконной аннексии, также могли бы быть отменены», – говорится в статье.