Американские катера для Украины оказались «белым слоном»

04.03.2019, Киев, Игорь Петров

Американские патрульные катера класса Island, ранее входившие в Береговую охрану США и подаренные Украине могут обойтись Киеву слишком дорого.

Об этом в комментарии корреспонденту «ПолитНавигатора» заявил директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник.

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По его словам, задержка с передачей катеров может быть связана с необходимостью их модернизации перед дальнейшим использованием, на что у Украины просто нет денег.

«Вероятно, катера попадут в Украину, когда погодные условия позволят им переплыть океан. В США эти катера не останутся. Хотя их могут придержать до выборов, и если власть в Украине в результате президентских и парламентских выборов измениться, их в принципе могут не отдать. Но я считаю, что это маловероятный сценарий”, – сказал эксперт.

При этом он добавил, что могут быть проблемы другого рода – в деньгах.

“США катера передают, но оборудование на них должна закупить Украина. Кроме того, катера должны пройти надлежащую модернизацию, чтобы быть пригодными для использования, в том числе и для трансатлантического перехода. В свое время США точно так же передавали такие катера Грузии. Грузии они обошлись в 80-90 миллионов долларов – столько стоила модернизация, обновление оборудования, что было необходимо для того, чтобы катера снова могли выполнять свои функции», – отметил Бортник.