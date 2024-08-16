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Экс-командующий так называемых «Сил безопасности Косово» Кадри Кастрати объяснил недовольство посла США и командования оккупационных сил KFOR планами Приштины открыть мост, разделяющий сербскую и албанскую части города Косовская Митровица. Против таких планов резко выступают косовские сербы, опасаясь, что после этого начнётся албанизация анклава.

В интервью косовской Gazeta Blic бывший командующий существующими вопреки резолюции 1244 Совбеза ООН «Силами безопасности Косово» (FSK) Кадри Кастрати объяснил беспокойство посла США и командования оккупационного контингента НАТО в крае – KFOR на свой лад.

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«Международное сообщество боится повторения сценария нападения на солдат KFOR. Они боятся не того, что Россия через территорию Сербии вторгнется, а того, что спровоцирует конфликт и нападение на KFOR», – считает Кастрати.

Он добавил, что правительство Косово получило сообщения от «Косовской разведывательной службы» и FSK о том, «есть ли опасность со стороны местных сербов на севере и возможно ли нападение на силы» натовских оккупантов.

Албанская элита Косово планирует открыть мост через реку Ибар, разделяющий сербскую и албанскую части города Косовская Митровица. В 2004 году этот мост был перекрыт контингентом KFOR после того, как албанцы устроили массовые и кровавые погромы сербов по всему краю.

Именно перекрытие моста позволило уцелеть Северной Митровице, как самому крупному сербскому анклаву Косово. Но режим сепаратиста и паналбанца Альбина Курти планирует ликвидировать сербские анклавы и начать заселять их албанцами. Против этого резко выступили сербская община Косово, Сербия, а также командование KFOR, посол США в Косово Джеффри Ховениер, заявил, что существует реальный риск для безопасности военнослужащих НАТО и солдат США. И только посольство Британии, которая ведёт более жесткую игру как на Балканах, так и на Украине, поддержала Приштину.

Контингент KFOR остаётся на мосту, поскольку Западу в противостоянии с Россией нужен умиротворённый тыл на Балканах. Кастрати исключает возможность столкновения оккупантов с боевиками «Косовских сил безопасности».