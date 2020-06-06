Американские волонтёры возят водку ВСУшнникам на передовую

06.06.2020, Луганск, Сергей Вредников

В ходе внезапной проверки одного из батальонов ВСУ на передовой в зоне украинской «Операции объединенных сил» было выявлено почти два десятка пьяных солдат.

Об этом, ссылаясь на данные разведки, на брифинге рассказал официальный представитель Народной милиции ЛНР Яков Осадчий, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В 24 бригаде Вооруженных сил Украины продолжается разложение воинской дисциплины на фоне употребления военнослужащими алкоголя и наркотических веществ.

Так, после ДТП с участием военнослужащих 3 батальона в состоянии алкогольного опьянения, произошедшего 3 июня, военной службой правопорядка проведена внезапная проверка личного состава батальона. В результате проверки выявлено 18 военнослужащих, находящихся в состоянии алкогольного опьянения на передовых позициях в районе населённого пункта Троицкое.

В своем объяснении солдат 3 роты Саитов доложил, что ящик крепкой алкогольной продукции «Медофф» был привезен волонтерами организации «Дух Америки» вместе с защитными масками, окрашенными в желто-синие цвета украинского флага. Аналогичные подарки получили военнослужащие других бригад ОТГ «Север», – сообщил Осадчий.

Кроме того, по его словам, в расположении 1-й роты ВСУ был выявлен тайник со 150 граммами сушёной конопли.

«При направлении 80 бойцов роты на тестирование, с целью выявления следов марихуаны, выяснилось отсутствие в медицинском пункте бригады экспресс-тестов. Таким образом, употребление и распространение наркотиков в подразделении осталось безнаказанным. Пакет с каннабисом не был задокументирован в протоколе изъятия и впоследствии бесследно исчез», – добавил представитель оборонного ведомства.