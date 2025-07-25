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США должны передать Украине ракеты «Томагавк» большой дальности, чтобы она могла наносить ими удары по военным заводам на российской территории. Предоставленных ранее британских «Сторм шэдоу», французских «Скальпов» и американских «Атакамз» недостаточно.

Об этом эксперт по ПВО и ПРО Джон Харди заявил в Хельсинской комиссии, деятельность которой признана нежелательной в России, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я думаю, что все они были полезны. Из-за нерешительности эти ракеты были предоставлены не в то время, когда нужно было принимать важные решения. Поэтому они не были использованы в полной мере. Сейчас у Украины ограниченные запасы, поэтому трудно добиться массового эффекта. Часть из них сбивается. И заводы остаются вне досягаемости. С системой «Томагавк», я думаю, можно было бы нанести больший урон», – вещал Харди.

Он посетовал на то, что Германия «только дразнит» Украину возможностью поставок своих ракет «Таурус».

Ему возразила эксперт по российско-украинской войне Даррен Масако. Она считает, что на Украину нужно поставить совершенно новые ракеты.