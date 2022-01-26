Аналитик: Против России развязана гибридная информационная война

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Новости Украины

Западные страны во главе с США стремятся закрепить в сознании украинских граждан образ России как страны, которая готова развязать войну.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил директор Института миротворческих инициатив и конфликтологии Денис Денисов.

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«Мы сталкиваемся с элементами современной гибридной войны в информационно-пропагандистской плоскости. Это целенаправленная кампания, которая направлена в первую очередь против Российской Федерации. Но ее объектом, как мы теперь видим, является и население Украины. США и партнерам необходимо закрепить в сознании украинских граждан образ России как агрессора, страны, которая может начать против них войну», – сказал эксперт «Известиям.

Он убежден, что Запад в достижении свеой цели считает, что все средства хороши.

«Ничего нового они не придумывают. Используют банальные и циничные средства — те, которые есть в их арсенале», – резюмировал Денисов.