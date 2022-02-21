Аналитики США: Россия не сможет дойти до Днепра, максимум – Харьков

21.02.2022  15:31 (Мск), Москва
Максим Карпенко.  
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Дзен, Политика, Россия, США, Украина
Новости Украины

По мнению аналитиков в США, гипотетическая война России и Украины будет протекать по сценарию 2008-го года, когда ВС РФ нанесли поражение Грузии в течении короткого времени. Итогом этого станет раздел Украины, причем, большая ее часть останется под контролем американцев.

Об этом в ходе онлайн-конференции заявил политолог-американист Сергей Судаков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

По мнению аналитиков в США, гипотетическая война России и Украины будет протекать по сценарию...

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«Из того, что я вижу в американской аналитике – они делают ставку на август 2008-го года, только в большем масштабе. То есть, как они, условно, видят сценарий российско-украинской войны? Россия вмешивается в конфликт, получает крупные санкции, конфликт бьет по европейскому энергетическому сектору очень сильно и привязывают Европейский союз к Соединенным Штатам очень сильно, Россия доходит до границ Донецкой и Луганской областей.

Может быть, при очень большом везении, берет Харьков, после чего подписывается «Минск-3».

Далее на Украину вводится ограниченные силы НАТО, на линию соприкосновения. Вот раздел Украины. Вам – капля, нам море. Вам Крым и Донбасс с санкциями, может быть, Харьков, если сильно повезет, а вся остальная Украина – наша.

Представьте себе размер территории, которую они получают себе, и что реально получает Россия. То есть, раздел идет по этой линии. После этой войны Россия получает вторую Польшу, – народ, одержимый реваншем, ненавистью к России, который охотно согласится на любое военное присутствие. Вот тот сценарий войны, который видят в Соединенных Штатах.

Там не видят войну, что Россия пойдет до Днепра или куда-то еще. Там его видят как недельное фехтование для нанесения ударов на линии соприкосновения. То есть, повторение грузинского варианта с дальнейшим политическим торгом», – заявил Судаков.

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