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19.11.2021 08:58
(Мск), Киев,
Вадим Москаленко
 
Дзен, миграция, Политика, Украина
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Андреас Умланд призвал Киев смириться и принять ближневосточных мигрантов

Новости УкраиныУкраина должна принять предложение ЕС и принять ближневосточных беженцев, чтобы задобрить Запад и снова...

Украина должна принять предложение ЕС и принять ближневосточных беженцев, чтобы задобрить Запад и снова попросить членства в Европейском союзе.

Об этом в эфире «Радио Свобода» заявил немецкий политолог-русофоб Андреас Умланд, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я думаю, что в отличие от тех людей, которые резко отреагировали на заявление немецкого депутата касательно того, что Украина может принять беженцев. Я думаю, что может быть это сформулировано не достаточно дипломатично и представлено, что в этом для Украины может быть определённый шанс», – сказал эксперт.

«Нельзя забывать, что когда Украина станет членом ЕС, она в любом случае должна будет принимать беженцев, которые приходят в ЕС. Украина будет частью всего этого процесса внутри ЕС. Украина может при определённых условиях помочь ЕС выйти из этого кризиса и принять этих беженцев. Я думаю, что это будет означать, что поток беженцев остановится, потому что эти люди не хотят на Украину», – сказал Умланд.

Напомним, ранее на белорусско-польской границе обострилась ситуация с беженцами.

Кроме того, накануне в Киеве отметили, что если сосредоточившиеся на белорусско-польской границе мигранты вздумают попытаться прорваться через границу Украины, необходимо быть готовыми применить все без исключения средства огневого поражения.

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