01.10.2020, Киев, Максим Карпенко
 
История, Политика, Россия, Украина, Франция
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Анну Русскую переименовали в Куивскую


Украинская власть продолжает активно создавать свою версию истории, в которой не было ничего русского.

Так, посол Украины во Франции Вадим Омельченко посетил пригород Парижа – город Санлис, где установлен памятник королеве Франции, дочери князя Ярослава Мудрого Анне Русской. Ее официальный Киев украинизировал еще в середине 90-х, добившись замены надписи на монументе на «Анну Киевскую», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Посол ознакомился с работой «Центра Анны Киевской, встретился с настоятелем украинского храма Бориса и Глеба отцом Юрием, а также посетил памятные места времен правления киевской принцессы во Франции: королевский замок и основанное ей аббатство Св. Венсана.

Во время встречи с руководителями центра Анной Картер и Викторией Гринчишин договорились и в дальнейшем сотрудничать по ряду украинских культурных и просветительских проектов во Франции. А также совместно следить, чтобы наследие времен Анны Киевской не становилось предметом исторических манипуляций», – говорится в сообщении посольства Украины во Франции.

Прецедент с переименованием королевы Анны Ярославны в угоду украинским самостийникам не имеет аналогов, отмечает в своем блоге общественница Светлана Иванько.


«Анну Ярославну Русскую во Франции украинские переписчики истории превратили в Анну Куивскую! В гробу, наверное, переворачивается от этих переписывальщиков истории. Переименовать королеву не только в энциклопедиях и публикациях, но и на каменном памятнике (стерев старую надпись и выгравировав новую) с Анны Русской в Анну Куивскую – перевернешься тут!

Представьте себе, к примеру, что французская Бретань, или лучше ее часть, отделяется в отдельное государство, и Анну Бретонскую везде переименовывают в Нантскую. Кстати, ни она не была переименована во Французскую в своё время, ни Изабелла Кастильская не поменяла своё имя на Испанскую. И только одну Ярославну постигла эта злая участь», – отмечает Иванько.

Ранее «ПолитНавигатор» сообщал, что на встрече с президентом Франции Эммануэлем Макроном глава российского государства Владимир Путин напомнил, что Ярослав Мудрый был русским князем, а его дочь, Анна, впоследствии стала королевой Франции, основав две европейских династии.

Это вызвало истерику среди украинского руководства, а бывший в то время президентом Украины Петр Порошенко поспешил назвать Анну Ярославну украинкой.

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