26.02.2021, Киев, Вадим Москаленко

Новости Украины

Сегодня, 26 февраля, в учреждённый в прошлом году президентом Украины Владимиром Зеленским «день сопротивления оккупации АР Крым и города Севастополя», в Херсоне состоялся митинг националистов и меджлисовских экстремистов.

Фото и видео с акции опубликовал у себя в «Facebook» экс-депутат Верховной рады Алексей Журавко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«26 февраля 2021 г. на площади Свободы в Херсоне националисты и беглые крымские татары, контролируемые агентами США Чубаровым, Джемилевым, устроили акцию, приуроченную к 7-й годовщине, якобы, «аннексии Крыма». Убогие так и не поняли, что Крым сделал свой выбор, крымчане вернулись домой в Россию», – прокомментировал Журавко.

«Татарские бандиты, финансируемые США и Западом, вначале взорвали линии высоковольтных электропередач. Затем они устроили транспортную, продовольственную, водную блокады, стремясь вызвать хаос, голод и панику на полуострове. И уже после перекрытия воды, бандито-татары стали кричать, что в Крыму живут украинцы. Так получается, что все их уголовно-бандитские акции были направлены, в первую очередь, против обыкновенных людей», – подчеркнул Журавко.

Он обратил внимание, что так называемый митинг в Херсоне представляет собой жалкое сборище двух десятков «профессиональных майдаунов».

«Подавляющее число херсонцев не ходит на такие проплаченные пропагандистские митинги, разрушающие братские, дружеские отношения между Украиной̆ и Россией̆. Естественно немного повозмуща́лись , потопали ногами , покричали речёвки и разошлись за своей оплатой. То, что вы видите на фото, лишний раз доказывает беспомощность и убогость участников и сторонников данной̆ акции», – заключил Алексей Журавко.