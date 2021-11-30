Арестович: Готовимся к девяти вариантам, включая раздел Украины по Днепру

30.11.2021  16:55 (Мск), Киев,
Максим Карпенко.  
Просмотров:
 
Дзен, Политика, Россия, Сюжет дня, Украина
Новости Украины

В случае, если Россия решит провести наступление на Украину, страна может быть разделена на две части по руслу Днепра.

Об этом в эфире видеоблога лишенного лицензии российского экс-адвоката Марка Фейгина заявил советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

В случае, если Россия решит провести наступление на Украину, страна может быть разделена на...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, Яндекс.Новости и Google Новости.



По мнению Арестовича, у России есть несколько вариантов дестабилизации Украины.

«Программа максимум, супер-максимум, так называемая – это захват всего Левобережья, создание второго украинского государства, в состав которого войдут так называемые ЛНР и ДНР. Две Украины – одна лояльная, вторая бандеровская, по Днепру. Программа чуть поменьше – это неважен военный результат, должен быть политический кризис и смена власти в Киеве. Программа минимальная – это захват критических объектов инфраструктуры: Запорожская АЭС, Новокаховка, еще парочка, возможно, Харькова», – сказал советник.

«И совсем маленькая программа – это просто серьезное обострение в зоне ООС и попытка создать Дебальцево или Иловайск новый, захватив конкретный маленький населенный пункт, создать небольшой там котел. Опять же, выставив условия в Минске. Все четыре варианта на столе, все четыре могут произойти. Мы готовы к девяти вариантам, в том числе – мелкие пограничные провокации и так далее, и так далее», – заявил Арестович.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки:

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту






За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Ноябрь 2021
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Октябрь    
    1234567
    891011121314
    15161718192021
    22232425262728
    2930  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть