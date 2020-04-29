Аркаша Бабченко – на грани банкротства

29.04.2020, Киев, Максим Карпенко

Беглый российский либеральный пропагандист Аркадий Бабченко, успевший поучаствовать в ряде скандалов на Украине и эмигрировавший из страны, оказался на грани банкротства. Его почитатели больше не хотят скидываться на поддержку рублем «творчества» Бабченко и практически не реагируют на его попрошайничество в соцсетях.

Об этом сам пропагандист заявил в своем блоге, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

По словам Бабченко, это прямо свидетельствует об экономическом кризисе на Украине.

«Я вам могу сказать совершенно точно – в стране экономическая жопа. Не надвигается, нет. Уже пришла. Для этого мне не нужны никакие соцопросы или индикаторы. У меня есть свой, самый лучший индикатор. За предыдущий текст на две тысячи лайков и четыреста репостов я заработал триста гривен. Пришел только один, прописью – один перевод. Такого не было никогда.

Слава экономическому гению «Наикращего Лидера Свету»! И его святой дыре в голове… Сложилась уникальная ситуация. Чем больше подписчиков, тем меньше я стал зарабатывать. Возможно, каждый думает, что и без него уже неплохо перевели. Но нет. Голодные дети плачут: «Папка, дай макаронинку». Не сдерживайте себя, братцы», – в очередной раз попросил скинуться на существование Бабченко.

В комментариях под его сообщением многие пользователи предложили Бабченко устроиться на работу или вернуться на родину.

«Может, пора домой? Там сытнее будет. И стены помогают, и Ходор (российский оппозиционный бизнесмен Ходорковский, – авт.) не даст с голоду умереть. А если покаяться, то одна из башен Кремля может взять на содержание», – пишет Вадим Дугадко.

«Здоровый лоб, а побирается. Либерасты это паразиты, живущие за счет подаяния. Ничего не делают, но бабло собирают», – добавляет Юлия Семенова.

«Аркадий, Польша набирает независимых журналистов с хорошим послужным списком на сельхозработы. Обещают достойную демократического европейского общества оплату труда и комфортабельную кровать в общежитии с собственной тумбочкой. Поторопитесь, работа сезонная», – иронизирует Константин Кравченко.